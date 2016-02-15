Полиция Израиля застрелила пятерых палестинцев после попыток нападения

По словам представителя правоохранительных органов Мики Розенфельда, два палестинца открыли огонь рядом с Дамасскими воротами в старом городе Иерусалима и были убиты, передает Би-би-си. Ранее два подростка были застрелены на севере Западного берега реки Иордан. По сообщениям армии обороны Израиля, палестинцы сначала бросали камни в военный патруль вблизи города Дженин, а затем стали стрелять по солдатам из ружья.

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Кроме того, в воскресенье полицейские застрелили еще одного молодого палестинца, который, по их словам, напал на них с ножом.

Последняя волна нападений палестинцев на израильтян началась в октябре. С тех пор погибли 169 палестинцев, большинство из них совершали нападения.

Также погибли 26 израильтян и несколько иностранных граждан.