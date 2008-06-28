Авария "Принцессы звезд" грозит экологической катастрофой

Экологическая катастрофа грозит Филипинам после аварии парома "Принцесса звезд" . Стало известно, что на корабле было 10 тонн токсичного груза, передает 5 канал. Пестицид Эндосульфан предназначался для ананасных плантаций, перевозили его незаконно.

Вещество очень опасно для человека. Контакт с ним может привести даже к летальному исходу. Тела погибших временно перестали вытягивать из отсеков парома. Водолазам заказали специальные костюмы с химической защитой. Они будут искать партию груза. До сих пор неизвестно, вытек ли эндосульфат в море, или катастрофу еще можно предотвратить. Во избежание трагедии власти запретили ловить рыбу в водах, где перевернулся паром. Компании-владельцу угрожают криминальным преследованием, однако, судоходная фирма, который принадлежала "Принцесса звезд" говорит, что ядовитый пестицид на борт судна попал случайно.