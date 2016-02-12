В Австралии беременная женщина заразилась вирусом Зика

В австралийском штате Виктория зафиксировано заражение вирусом Зика беременной женщины.

По словам министра здравоохранения штата Джилл Хеннесси, заболевшая женщина недавно вернулась из другой страны, не уточним при этом из какой именно, сообщает Новое время со ссылкой на местное агентство news.com.

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Хеннесси также отметила, что данный диагноз был поставлен после того, как у женщины были обнаружены подозрительные симптомы, в частности лихорадку и сыпь.

Она также добавила, что женщина долго отказывалась предоставить информацию о своем возрасте и о своих зарубежных поездках.

Стоит отметить, что всего сутки назад в австралийском штате Квинсленд был зафиксирован еще один случай заражения беременной женщины вирусом Зика.

В этом году в Австралии это уже шестой подтвержденный случай заражения вирусом Зика.

Как сообщалось, вирус Зика уже распространился на 21 страну Северной и Южной Америки.Особому риску подвергаются беременные женщины, чьи дети могут появиться на свет с микроцефалией.

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У взрослого человека вирус Зика вызывает сравнительно легкое заболевание. Симптомы – лихорадка, сыпь, покраснение глаз и боль в суставах – длятся от нескольких дней до недели. Таким образом, именно для беременных женщин и их потомков он представляет наибольшую угрозу.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что вирус Зика обнаружен уже у 25 645 жителей страны, среди них более трех тысяч – беременные женщины.