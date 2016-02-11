Вирус Зика передается от матери к ребенку - медик

По словам Фридена, исследования, проведенные над двумя младенцами с аномально маленьким головным мозгом, умершими вскоре после рождения, показали, что вирус передался им от матерей.

При этом ученый подчеркнул, что связь между вирусом и нарушениями деятельности мозга младенцев пока еще полностью не доказана, передает Русская служба ВВС.

В данный момент медики в ряде лабораторий мира борются над созданием успешной вакцины против Зики.

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Эпидемия этого вирусного заболевания вспыхнула в Бразилии в начале этого года. На данный момент вирус, передаваемый человеку москитами, поразил не менее 4 тысяч латиноамериканцев.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о возросшей с наступлением весны опасности распространения вируса Зика в Европе.

По данным на конец января, случаи инфицирования зарегистрированы более чем в 25 странах Североамериканского, Южноамериканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов.