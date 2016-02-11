На севере Сирии оппозиция перешла в контрнаступление на силы Асада
20:09, 11 февраля 2016Мир
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Сирийская оппозиция вернула контроль над некоторыми населенными пунктами в регионе Туркмандагы на севере Сирии.
REUTERS
Оппозиция перешла в наступление, чтобы вернуть села, контроль над которыми был утерян около 15 дней назад, сообщает Анадолу со ссылкой на туркманские оппозиционные источники.
Согласно сообщению, оппозиции удалось продвинуться в направлении сел Куруджа, Сарраф, Кульджук и Караман в провинции Лазкийе.
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Отмечается, что в ходе боев убито 14 военных армии Башара Асада. Захвачено тяжелое оружие и военное оборудование. Бои в регионе все еще продолжаются.
Оппозиция за последние двое суток сообщала о захвате местечка Караглы, села Куруджа, холма Башура и окрестностей села Караманлы.
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