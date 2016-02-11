На севере Сирии оппозиция перешла в контрнаступление на силы Асада

Оппозиция перешла в наступление, чтобы вернуть села, контроль над которыми был утерян около 15 дней назад, сообщает Анадолу со ссылкой на туркманские оппозиционные источники.

Согласно сообщению, оппозиции удалось продвинуться в направлении сел Куруджа, Сарраф, Кульджук и Караман в провинции Лазкийе.

Читайте такжеСаудовская Аравия готова направить войска в Сирию, если так решит коалиция

Отмечается, что в ходе боев убито 14 военных армии Башара Асада. Захвачено тяжелое оружие и военное оборудование. Бои в регионе все еще продолжаются.

Оппозиция за последние двое суток сообщала о захвате местечка Караглы, села Куруджа, холма Башура и окрестностей села Караманлы.