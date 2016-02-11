"Терпение Анкары может быть исчерпано": Эрдоган пообещал принять меры в Сирии

При этом он призвал ООН делать больше для предотвращения "этнической чистки" на территории Сирии, передает Reuters.

"Существует вероятность того, новая волна беженцев достигнет 600 тысяч, если воздушные удары (армии Асада при поддержке РФ - Ред.) продолжаться. Мы готовимся к этому", - сказал Эрдоган на бизнес-форуме в Анкаре.

"Мы будем проявлять терпение (по Сирии - Ред.) до определенной точки, а затем примем необходимые меры", - предупредил президент Турции.

Читайте такжеПрезидент Турции Эрдоган требует создать бесполетную зону в СирииСтоит отметить, что поводом для возмущения Эрдогана стали бои в сирийском городе Алеппо и нежелание ООН остановить это кровопролитие.

Напомним, армия Асада приблизилась к одному из последних оплотов повстанцев на севере Алеппо. Город Таль-Рифаат находится примерно в 20 км от границы с Турцией. Там собрались много сирийцев, бежавших от боевых действий в районе города Алеппо, которые сирийская правительственная армия уже неделю ведет при поддержке авиаударов РФ.

Ранее УНИАН сообщал, что более 500 человек, в том числе десятки мирных жителей, погибли в сирийской провинции Алеппо с начала наступления правительственных войск при поддержке российской авиации.