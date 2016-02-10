Бомбардировки РФ в Сирии меняют стратегический баланс на востоке Средиземноморья - Столтенберг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

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Генеральный секретарь напомнил, что ранее в Сирии было зафиксировано существенное военное нагромождение российских сил в этой стране и на востоке Средиземного моря.

"Это то, что меняет стратегический баланс на востоке Средиземноморья. Это то, что создало опасные ситуации с нарушением воздушного пространства НАТО или воздушного пространства Турции. Мы видели сбивание российского самолета, и мы также видели несколько других нарушений турецкого воздушного пространства. И мы также видели, что Россия в основном нацеливает на оппозиционные силы, и они проводят значительные воздушные удары в и вокруг Алеппо, что стало причиной увеличения числа людей, покидающих страну, и больших страданий", - заявил Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что важно сейчас поддержать все усилия для поиска политического решения на переговорах.

"И проблема российских бомбардировок в том, что это подрывает усилия по поиску политически согласованного решения (на переговорах)", - подчеркнул Столтенберг.

Глава Альянса обратил внимание на ситуацию, что переговоры по Сирии должны были уже начаться, но переносились по нескольким причинам, но не в последнюю очередь из-за российских бомбардировок.