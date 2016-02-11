Навальный подал иск против Путина (видео)
Согласно иску, ответчик нарушил федеральный закон "О противодействии коррупции".
Российский оппозиционер и создатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный подал в Тверской суд административное исковое заявление. Об этом он сообщил на своем сайте.
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Ответчиком в иске выступает президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович.
"Этот ответчик нарушил федеральный закон "О противодействии коррупции", причём нарушил его не как-то политически, и не в целом, а совершенно конкретно и лично. Потому я и прошу суд принудить его нарушения исправить", - заявляет Навальный.
Суть иска в том, что зять Путина Кирилл Шамалов при его помощи получил 1,75 миллиарда долларов госфинансирования по льготной ставке на проекты компании "Сибур" (акционером которой он является), но президент не сообщил о конфликте интересов при выдаче средств, как того требует закон.
Фонд обнародовал и полный текст иска.