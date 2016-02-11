Маккейн требует от Пентагона объяснить причины использования российских ракетных двигателей

01:18, 11 февраля 2016
Мир
3573 0

Председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн потребовал от Пентагона предоставить доказательства необходимости использования ракетных двигателей РД-180, произведенных в России, передает Reuters.

Маккейн / Фото УНИАН

В частности, Маккейн потребовал от министра ВВС Деборы ли Джеймс и главы отдела закупок Пентагона Фрэнка Кендалла объяснить причины, по которым они ведут дела с НПО «Энергомаш», занимающимся производством двигателей и связанным с лицами, фигурирующими в санкционном списке, передает Gazeta.ru.

Читайте такжеМаккейн раскритиковал оборонную часть бюджета США

Маккейн отметил, что ждет ответов на свои вопросы к 22 февраля.

Ранее сообщалось, что Маккейн раскритиковал предложенный Обамой оборонный бюджет США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter