Маккейн требует от Пентагона объяснить причины использования российских ракетных двигателей

В частности, Маккейн потребовал от министра ВВС Деборы ли Джеймс и главы отдела закупок Пентагона Фрэнка Кендалла объяснить причины, по которым они ведут дела с НПО «Энергомаш», занимающимся производством двигателей и связанным с лицами, фигурирующими в санкционном списке, передает Gazeta.ru.

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Маккейн отметил, что ждет ответов на свои вопросы к 22 февраля.

Ранее сообщалось, что Маккейн раскритиковал предложенный Обамой оборонный бюджет США.