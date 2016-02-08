В США не ожидают скорого появления широкодоступной вакцины от вируса Зика

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи во время брифинга в Белом доме заявил, что первые шаги по разработке вакцины уже начаты, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеВо Флориде объявили чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за вируса Зика

Тем не менее, по его словам, «маловероятно, что вакцина появится в широком доступе в течение нескольких лет».

Ранее сообщалось, что индийская компания Bharat Biotech International Limited сообщила об изобретении двух типов вакцины против вируса Зика, но запатентованную вакцину еще предстоит испытать на животных.