В США не ожидают скорого появления широкодоступной вакцины от вируса Зика
20:37, 08 февраля 2016Мир
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Американские ученые приступили к разработке вакцины от вируса Зика, но маловероятно, что она появится в широком доступе в ближайшие годы.
REUTERS
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи во время брифинга в Белом доме заявил, что первые шаги по разработке вакцины уже начаты, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.
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Тем не менее, по его словам, «маловероятно, что вакцина появится в широком доступе в течение нескольких лет».
Ранее сообщалось, что индийская компания Bharat Biotech International Limited сообщила об изобретении двух типов вакцины против вируса Зика, но запатентованную вакцину еще предстоит испытать на животных.
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