В Кремле просят не связывать нападение на Касьянова с угрозами Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что нападение на экс-премьера и лидера партии ПАРНАС Михаила Касьянова не стоит связывать с руководством Чечни.
Как передает "РИА Новости", Песков назвал инцидент хулиганской выходкой, достойной осуждения.
"Здесь не нужно кого-то отождествлять с руководством Чечни и с руководством других регионов России", — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.
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По словам Пескова, "нападения на любого человека, не только на охраняемого, конечно, должны быть признаны недопустимыми".
Напомним, вечером 9 февраля в одном из московских ресторанов в Касьянову подошли неизвестные, один из которых запустил в политика тортом. Касьянов подал заявление в полицию.
Как известно, в ночь на 1 февраля Кадыров опубликовал в Instagram видео с Касьяновым и журналистом Владимиром Кара-Мурзой "под прицелом".
"Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет", - говорилось в комментарии Кадырова.
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