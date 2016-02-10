В Кремле просят не связывать нападение на Касьянова с угрозами Кадырова

Как передает "РИА Новости", Песков назвал инцидент хулиганской выходкой, достойной осуждения.

"Здесь не нужно кого-то отождествлять с руководством Чечни и с руководством других регионов России", — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

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По словам Пескова, "нападения на любого человека, не только на охраняемого, конечно, должны быть признаны недопустимыми".

Напомним, вечером 9 февраля в одном из московских ресторанов в Касьянову подошли неизвестные, один из которых запустил в политика тортом. Касьянов подал заявление в полицию.

Как известно, в ночь на 1 февраля Кадыров опубликовал в Instagram видео с Касьяновым и журналистом Владимиром Кара-Мурзой "под прицелом".

"Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет", - говорилось в комментарии Кадырова.

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