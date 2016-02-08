Кэмерон припугнул британцев мигрантами в случае выхода из Евросоюза

Об этом заявивл британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Guardian. В офисе Дэвида Кэмерона приняли решение напомнить гражданам страны, что увеличение потока мигрантов произойдет из-за того, что в случае выхода Великобритании из Евросоюза, британская миграционная служба потеряет право осуществлять проверку и фильтрацию мигрантов на границе с Францией, как это происходит в настоящее время.

Дэвид Кэмерон, комментируя эту информацию, подчеркнул: "мы (Великобритания) имеем положительные и сильные рабочие отношения с французами на данный момент, но суть в том, что в случае нашего выхода из Евросоюза, наработанные механизмы контроля за потоком мигрантов будут потеряны".

"Дело здесь заключается в том, что если эти элементы управления перестают существовать, тогда тысячи искателей убежища, которые сейчас поселяются в Северной Франции, могут практически за ночь попасть к нам", – подчеркнул премьер-министр Великобритании.

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Отметим, что нынешнее соглашение между Великобританией и Францией позволяет британцам проводить пограничный контроль во Франции, а не в Англии и непосредственно на ее границах. После выхода Великобритании из ЕС, все грузовики, которые направляются в страну будут проходить проверку непосредственно на территории Великобритании, а не Франции.