The Wall Street Journal рассказала о стратегии НАТО по противодействию гибридной войне

В новом руководстве по противодействию гибридной войне будут изложены меры, которые альянс должен предпринять, чтобы оказать помощь партнерам, оказавшимся под давлением недружественной страны, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Такая поддержка, по сведениям издания, может включать направление компьютерных экспертов для борьбы с хакерами, специалистов по связям с общественностью — для борьбы с пропагандой и размещение сил быстрого реагирования.

Источники в НАТО указывают, что методы гибридной войны предназначены для того, чтобы альянс не задействовал пункт своего устава о коллективной защите. Поэтому, сказали собеседники издания, альянс должен выработать новый подход и улучшить свою способность быстро принимать решения.

«Гибридная война представляет собой сочетание различных видов деятельности», — считает генерал чешской армии Петр Павел, возглавляющий военный комитет НАТО. «Ее главная цель заключается в том, чтобы оказать влияние достаточно сильное, но недостаточное для задействования статьи 5 о коллективной безопасности, и таким образом выполнить поставленные задачи, не провоцируя ответной реакции оппонента», — сказал он.