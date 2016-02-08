В Японии хакеры похитили около 20 тысяч файлов, связанных с секретной политической и оборонной информацией

В Японии хакеры похитили около 20 тысяч информационных файлов, связанных с оборонными и политическими секретами.

Как сообщает Эхо Москвы со ссылкой на телеканал NHK, был использован однотипный вирус. В результате жертвами хакерских атак стали более тысячи структур.

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Среди похищенной информации оказались материалы оборонных фирм по поводу поставок оборудования за рубеж, конфиденциальные записки и расписание действий ряда политических деятелей, пароли для доступа в электронную почту.

Некоторые эксперты полагают, что к этому могут быть причастны китайцы, однако конкретных доказательств пока нет.