В Афганистане из плена "Талибана" освободили 80 человек

Отмечается, что боевики остановили два автобуса с мирными жителями в воскресенье около 17.00 по местному времени и похитили всех, кто в них находились, сообщает Росбалт по информации Khaama Press.

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Полицейские начали операцию по поиску и освобождению захваченных в заложники людей. Через несколько часов она была успешно завершена. Тем не менее, по их данным, у талибов все еще остаются два заложника.

Ранее сообщалось, что в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв около здания парламента, погибли 20 человек, получили ранения еще 29. В нападении обвиняют организацию «Талибан».