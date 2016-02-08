В Афганистане из плена "Талибана" освободили 80 человек
00:38, 08 февраля 2016Мир
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Сотрудники полиции Афганистана в результате успешной операции освободили 80 человек, которые были похищены боевиками «Талибан» в провинции Фарьяб на северо-западе страны.
Из плена Талибана освободили 80 человек / svpressa.ru
Отмечается, что боевики остановили два автобуса с мирными жителями в воскресенье около 17.00 по местному времени и похитили всех, кто в них находились, сообщает Росбалт по информации Khaama Press.
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Полицейские начали операцию по поиску и освобождению захваченных в заложники людей. Через несколько часов она была успешно завершена. Тем не менее, по их данным, у талибов все еще остаются два заложника.
Ранее сообщалось, что в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв около здания парламента, погибли 20 человек, получили ранения еще 29. В нападении обвиняют организацию «Талибан».
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