В России армия не занимается физической охраной газопроводов

Сопредседатели Комитета парламентского сотрудничества Россия-ЕС Андрей КЛИМОВ и Риа ОМЕН-РОЙТЕН (группа народных партий, Нидерланды) отрицают возможность охраны газопровода “Северный поток” (Nord Stream) российской армией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом они заявили, отвечая на вопрос журналистов после завершения заседания Комитета парламентского сотрудничества.

“Есть много слухов в этом здании (здании Европарламента – УНИАН), что этот газопровод будет охраняться российской армией. Я имею подтверждение от российской стороны, что это неправда”, - сказала Р.ОМЕН-РОЙТЕН.

В свою очередь А.КЛИМОВ отметил, что если речь идет о возможном использовании армии, это может касаться лишь проверки информации о существовании на дне Балтийского моря значительных запасов боеприпасов со времен Второй мировой войны.

“Как вы знаете, есть информация о возможном наличии на дне Балтийского моря остатков боезапасов со времен Второй мировой войны. Для проверки этой информации мы нуждаемся в привлечении военных специалистов. И когда мы говорим о нашей армии, военно-морских силах, мы, прежде всего, говорим именно об этом, поскольку это невозможно сделать силами гражданских специалистов”, - сказал российской депутат.

Он также отметил, что вопросы физической защиты будущего газопровода, в том числе от террористов, должны решать стороны соглашения о строительстве газопровода. Он также отметил, что в самой России армия не занимается физической охраной газопроводов, а этот вопрос относится к сфере компетенции службы охраны ОАО “Газпром”.

Как сообщал УНИАН, Nord Stream - магистральный газопровод через Балтийское море, который соединит балтийское побережье России в районе Выборга с балтийским берегом Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность газопровода - 1,2 тыс. километров.

Газопровод планируется проложить по дну моря через российскую, финскую, шведскую, датскую и германскую особые экономические зоны - в основном по середине моря.

Ряд стран - Эстония, Польша, Швеция и Финляндия высказывали опасения, что строительство и эксплуатация газопровода могут нанести вред окружающей среде. В частности, президент Финляндии Тарья ХАЛОНЕН указывала на необходимость проведения дополнительных экологических экспертиз, чтобы убедиться в полной безопасности СЕГ для экологии региона.

Сейчас в ЕС активно обсуждается вопрос обеспечения экологической безопасности при строительстве газопровода, поскольку, по некоторым данным, в ходе Второй мировой войны в Балтийском море было затоплено значительное количество химического оружия, места затопления 80% химоружия неизвестны до сих пор.

В средине мая Комитет по вопросам петиций Европарламента поддержал проект доклада, в котором содержится призыв к Еврокомиссии и странам-членам ЕС не допустить строительство газопровода до тех пор, пока не будет доказана его экологическая безопасность.

Комитет акционеров North European Gas Pipeline Company, оператора строительства морского участка Североевропейского газопровода (СЕГ), назначил председателем комитета экс-канцлера Германии Герхарда ШРЕДЕРА.

В компании Nord Stream (оператор СЕГ) российскому "Газпрому" принадлежит 51% акций, еще по 24,5% - германским BASF и E.ON.