В США столкнулись и упали в Тихий океан два самолета

С наступлением темноты спасатели не обнаружили выживших в результате авиакатастрофы, передает телеканал ABC.

Отмечается, что столкновение произошло около 15:30 по местному времени (01:30 по киевскому). Следователи пока не установили, что могло привести к аварии, также нет информации о количество людей на борту двух самолетов.

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На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция, работают водолазы.

В ходе поисковых работ были найдены несколько обломков и бортовой номер одного из самолетов.