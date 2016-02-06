В США столкнулись и упали в Тихий океан два самолета
07:53, 06 февраля 2016Мир
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Два небольших самолета столкнулись над Тихим океаном возле Лос-Анджелеса и упали в воду.
REUTERS
С наступлением темноты спасатели не обнаружили выживших в результате авиакатастрофы, передает телеканал ABC.
Отмечается, что столкновение произошло около 15:30 по местному времени (01:30 по киевскому). Следователи пока не установили, что могло привести к аварии, также нет информации о количество людей на борту двух самолетов.
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На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция, работают водолазы.
В ходе поисковых работ были найдены несколько обломков и бортовой номер одного из самолетов.
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