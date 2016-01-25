В РФ разбился истребитель МиГ-31

В Красноярском крае РФ разбился истребитель МиГ-31, его экипаж успел катапультироваться. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ пишет "ТАСС".

Читайте такжеРоссия хочет возобновить авиасообщение с Египтом

"Сегодня в Красноярском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета произошла авария самолета МиГ-31. Истребитель объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа в ходе отработки учебно-тренировочной задачи потерял управление и упал в лесистой местности в 40 километрах северо-западнее города Канск", - сообщили в ведомстве.

В российском Минобороны заявили, что самолет выполнял полет без боекомплекта, его падение не привело к разрушениям на земле: "По предварительным данным, причиной падения самолета МиГ-31 стал отказ техники".

На место происшествия "вылетела специальная комиссия Министерства обороны РФ, в состав которой вошли специалисты службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации и Главного командования ВКС России", добавили в Минобороны РФ.