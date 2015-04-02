В Альпах нашли второй "черный ящик" аэробуса А320

Найден второй "черный ящик" самолета Airbus А320, разбившегося на юго-востоке Франции 24 марта. Об этом сообщил прокурор города Марселя Брис Робен, передает ТАСС.

Второй ящик содержит записи параметров полета - высоту и скорость самолета, а также данные о работе его систем. Второй регистратор, судя по всему, сильно пострадал - ранее от него был найден лишь помятый стальной корпус, без электронной записывающей аппаратуры.

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Первый бортовой регистратор был обнаружен на месте катастрофы во Французских Альпах в день катастрофы, 24 марта. В его электронной памяти записаны переговоры пилотов и шумы в пилотской кабине.

Как заявил на прошлой неделе прокурор французского Марселя Брис Робен, возглавляющий комиссию по расследованию трагедии, расшифровка "черного ящика" указывает на то, что катастрофа A320 стала результатом умышленных действий второго пилота - гражданина Германии Андреаса Лубица.

Как полагают следователи, второй пилот запер кабину, чтобы не пустить обратно вышедшего командира экипажа, и начал снижение, после чего самолет врезался в гору. Согласно мнению ряда экспертов, не участвующих в следствии, Лубиц, страдавший от тяжелых депрессий и, возможно, других нарушений психики, совершил самоубийство, погубив 144 пассажира и экипаж.