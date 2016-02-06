Россия готовит продуктовые карточки для населения - СМИ
Минпромторг России подготовил схему адресной продовольственной помощи населению, продолжающему беднеть из-за кризиса, согласно которой малообеспеченные россияне получат электронные карты для покупки еды в магазинах.
Об этом сообщает Рейтер.
Как отметил изданию замминистра промышленности Виктор Евтухов, адресная помощь населению будет осуществляться по двум направлениям: покупка продуктов питания в торговых точках с помощью субсидируемых государством электронных карт и льготное или бесплатное общественное питание.
"В случае подтверждения заявки (со стороны претендента на адресную помощь), в отделении банка-участника программы гражданину выдается электронная платежная карта для начисления средств (электронный продовольственный сертификат)", - сказал Евтухов.
Представитель Минпромторга уточняет, что это будет обычная электронная банковская карта.
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Согласно информации газеты Ведомости, которая ссылается на план адресной программы, разработанный Минпромторгом, он направлен в правительство 1 февраля, а стартовать она должна в 2017 году.
По предварительному варианту расчетов, на который ссылается газета, в 2017 году на программу предполагается выделить около 140 миллиардов рублей, а в 2018 году - 214 миллиардов рублей.
Отмечается, что Россия сможет стимулировать потребление конкретных товаров для поддержки агропромышленного комплекса.
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Как сообщал УНИАН ранее, согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), повторения экономического кризиса 1998-го в ближайший год опасается каждый второй россиянин (49%). В том числе, полностью уверены в повторении кризиса 9% респондентов. Еще 22% думают, что это случится, а 18% — что «скорее случится».