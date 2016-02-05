Министр обороны Сербии отправлен в отставку из-за сексистской шутки в адрес журналистки

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

В декабре прошлого года Гашич во время общения с прессой заметил, что журналистка стала на колено, чтобы не закрывать министра в кадре операторам с телевидения, и сказал: "Мне нравятся журналистки, которые так быстро становятся на колени".

Тогда СМИ и политики осудили комментарий министра обороны, а друг и соратник Гашича, премьер-министр Александр Вучич пообещал его уволить. "Прошу вашей поддержки в этом решении, потому что вежливость, достоинство и уважение - это то, что мы должны проявлять к другим", - сказал он в обращении к парламенту перед голосованием за увольнение Гашича. 195 из 250 депутатов проголосовали за отставку министра обороны.

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Решение принято перед досрочными парламентскими выборами, которые пройдут в конце апреля или в начале мая. К тому временно руководить военным ведомством будет министр финансов Душан Вуйович.