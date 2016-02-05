Эрдоган: обвинения Кремля в подготовке Турцией вторжения в Сирию смехотворны
17:33, 05 февраля 2016Мир
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал смехотворными обвинения российских властей в том, что Турция готовит вторжение в Сирию.
REUTERS
"Я нахожу это российское заявление смехотворным... скорее, это Россия в настоящее время занимается вторжением в Сирию", - сказал турецкий президент, передает Би-би-си.
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Напомним, в четверг официальный представитель российского ведомства Игорь Конашенков публично предположил, что Турция готовит вторжение. "Мы имеем серьезные основания подозревать интенсивную подготовку Турции к военному вторжению на территорию суверенного государства - Сирии...", - сказал Конашенков.
Ранее Турция объявляла о проведении ударов - включая артиллерийские - по позициям экстремистской группировки "Исламское государство" на территории Сирии.
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