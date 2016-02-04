Москва раскрыла обстоятельства гибели российского военного в Сирии

Об этом заявил начальник управления пресс-службы и информации Министерства обороны России Игорь Конашенков, пишет Новая газета.

Согласно сообщению, под минометный обстрел боевиков экстремистской организации «Исламское государство» вместе с российским советником попали и сирийские курсанты. Четверо из них погибли. Российский офицер получил тяжелые ранения и 1 февраля скончался в госпитале.

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Называть имя погибшего генерал Конашенков отказался, назвав это «позицией ведомства», связанной с безопасностью.

По информации источников в Сирии, обстрел учебного центра в Хомсе произошел 26 января. В этот же день в самом городе, на улице Ас-Ситтин в жилом квартале Аз-Захра было совершенно два террористических акта. Сначала был взорван автомобиль, начиненный взывчаткой, позже террорист привел в действие пояс смертника. В двойном теракте почти сотня жителей Хомса получили ранения, 20 человек погибли.

Как сообщал УНИАН, в Сирии результате минометного обстрела со стороны исламистов погиб российский военный советник.