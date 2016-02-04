Турция объяснила, почему отказала России в наблюдательном полете над своей территорией

Полет в рамках "Открытого неба" могут позволить лишь в том случае, если обе стороны согласовали его маршрут, говорится в заявлении МИД Турции.

"В случае с наблюдательным полетом, запрошенным Российской Федерацией в течение 2-5 февраля 2016 года, соглашение не было достигнуто, поэтому полет не может быть проведен", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

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Напомним, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, который, как заявили в Анкаре, нарушил воздушное пространство Турции.

Сообщалось, что российский самолет Су-24 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот вторгся в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегает Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые опасные последствия.

После этого отношения двух стран резко ухудшились: Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".