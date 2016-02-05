Британия назвала нелепым решение ООН по Ассанжу

В пятницу рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы приняла решение в пользу Джулиана Ассанжа, призвала освободить его и выплатить ему компенсацию. Лондон ответил, что не согласен с этим решением и намерен его опротестовать, передает РИА Новости.

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Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.