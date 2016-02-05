Обама хочет выделить $450 миллионов на мирные переговоры в Колумбии

Выделенные средства также планируется потратить на разминирование, гуманитарные проекты иборьбу с наркотрафиком, сообщил Обама.

Решение было принято в ходе переговоров Обамы с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом в Белом доме, передает Русская служба ВВС.

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Ранее Сантос заявлял, что мирный договор с ФАРК должен быть подписан до 23 марта. Переговоры между правительством и повстанцами начались в ноябре 2012 года на Кубе.

В беседе с Би-би-си Сантос отметил, что договоренность предусматривает полный отказ ФАРК от торговли наркотиками.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Колумбии Наталио Косой, хотя переговоры с ФАРК идут успешно, в стране продолжает действовать другая повстанческая группировка, Армия национального освобождения (ELN).