Обама хочет выделить $450 миллионов на мирные переговоры в Колумбии
Президент США Барак Обама намерен попросить Конгресс о выделении 450 млн долларов на помощь в достижении мирного соглашения между властями Колумбии и повстанческой группировкой ФАРК.
Выделенные средства также планируется потратить на разминирование, гуманитарные проекты иборьбу с наркотрафиком, сообщил Обама.
Решение было принято в ходе переговоров Обамы с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом в Белом доме, передает Русская служба ВВС.
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Ранее Сантос заявлял, что мирный договор с ФАРК должен быть подписан до 23 марта. Переговоры между правительством и повстанцами начались в ноябре 2012 года на Кубе.
В беседе с Би-би-си Сантос отметил, что договоренность предусматривает полный отказ ФАРК от торговли наркотиками.
Как отмечает корреспондент Би-би-си в Колумбии Наталио Косой, хотя переговоры с ФАРК идут успешно, в стране продолжает действовать другая повстанческая группировка, Армия национального освобождения (ELN).