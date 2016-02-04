В сети появился трейлер пятого "Ледникового периода"

Мировая премьера намечена на 30 июня 2016 года, сообщает Lenta.ru. История начинается с очередной погони белки Скрэта за желудем, в результате которой он оказывается в открытом космосе и устраивает катастрофу: из-за его действий к Земле приближается огромный метеорит, вынуждающий главных героев покинуть свои дома. В ленту вернутся основные персонажи - Мэнни, Сид и Диего.