В сети появился трейлер пятого "Ледникового периода"
18:39, 04 февраля 2016Мир
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Студия 20th Century Fox выпустила трейлер анимационного фильма "Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно".
История начинается с очередной погони белки Скрэта за желудем / ssninsider.com
Мировая премьера намечена на 30 июня 2016 года, сообщает Lenta.ru. История начинается с очередной погони белки Скрэта за желудем, в результате которой он оказывается в открытом космосе и устраивает катастрофу: из-за его действий к Земле приближается огромный метеорит, вынуждающий главных героев покинуть свои дома. В ленту вернутся основные персонажи - Мэнни, Сид и Диего.
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