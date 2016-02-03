Полиция разогнала крупный цыганский лагерь на окраине Парижа

С лета прошлого года в лагере проживали более 350 человек, передает Би-би-си. Как рассказывают местные активисты, многие цыгане покинули лагерь еще до начала полицейской операции.

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Национальная компания французских железных дорог, которой принадлежит территория, где располагался лагерь, отказалась комментировать ситуацию.

Правозащитная организация Amnesty International призвала парижские власти обеспечить выселенных цыган временным жильем, учитывая холодную погоду.

Сотни тысяч цыган прибыли западную Европу с 1990-х годов, основная часть из них - из Румынии и Болгарии.

Франция проводит жесткую политику по отношению к цыганам и регулярно высылает их из страны. Многие из них живут в палаточных лагерях и трущобах, в которых часто отсутствует электричество и водопровод.