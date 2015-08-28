В Германии неизвестные подожгли приют для беженцев

Об этом сообщает Spiegel.

Инцидент случился в ночь на пятницу в городе Гамельн. Пожарные прибыли на место после звонка о том, что злоумышленники забросили в окно приюта «коктейль Молотова».

Отмечается, что свидетелями поджога стали беженцы из Зимбабве. Они и вызвали спасателей.

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Основной причиной нападения полиция считает ксенофобские настроения. На момент инцидента в приюте находились около 30 беженцев.

В настоящее время полиция расследует поджог. По их информации злоумышленники были на автомобиле.

Как сообщал УНИАН, ранее полиция Франции уничтожила лагерь цыган.