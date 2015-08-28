В Германии неизвестные подожгли приют для беженцев
12:46, 28 августа 2015Мир
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На северо-западе Германии неизвестные подожгли приют для беженцев.
Неизвестные кинули "коктейль Молотова" / facebook.com/Kreisfeuerwehr Hameln-Pyrmont
Об этом сообщает Spiegel.
Инцидент случился в ночь на пятницу в городе Гамельн. Пожарные прибыли на место после звонка о том, что злоумышленники забросили в окно приюта «коктейль Молотова».
Отмечается, что свидетелями поджога стали беженцы из Зимбабве. Они и вызвали спасателей.
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Основной причиной нападения полиция считает ксенофобские настроения. На момент инцидента в приюте находились около 30 беженцев.
В настоящее время полиция расследует поджог. По их информации злоумышленники были на автомобиле.
Как сообщал УНИАН, ранее полиция Франции уничтожила лагерь цыган.
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