Роскомнадзор оштрафовал российский журнал за "неправильное" упоминание "Правого сектора"

The New Times получил первое предупреждение от Роскомнадзора за девять лет, нарушение было найдено в материале "Лишь бы не было войны", пишет РБК со ссылкой на главного редактора издания Евгению Альбац.

В тексте упоминается запрещенный в России "Правый сектор", но в материале не указано, что деятельность организации была запрещена решением Верховного суда.

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Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский подтвердил вынесение предупреждения. "Это очевидное нарушение, мы много раз предупреждали СМИ, как надо писать про запрещенные организации", — заявил он. Помимо предупреждения, журнал получит штраф за административное правонарушение, уточнил Ампелонский. Главный редактор вызвана в Роскомнадзор для составления протокола.

Отмечается, что предупреждение было вынесено 1 февраля — в тот же день, когда на сайте журнала был опубликован материал о старшей дочери президента Владимира Путина Марии Фаассен, которая раньше носила фамилию Воронцова.

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Напомним, по данным The New Times, Фаасен живет в Москве в охраняемом доме с видом на посольство США и работает аспирантом в Институте детской эндокринологии при Эндокринологическом научном центре Минздрава РФ.

После публикации материала сайт The New Times оказался недоступен для посетителей. Он перестал открываться около полудня и вечером работал с перебоями.