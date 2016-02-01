Иран получил доступ к $100 миллиардам после отмены санкций - The New York Times

Об этом передает The New York Times, ссылаясь на государственное телевидение Ирана.

Как заявил пресс-секретарь иранского правительства Мохаммад Багер Нобахт, основная часть активов находится в банках Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Турции.

Кроме того, в иранском центробанке заявили, что уже девять иранских банков подключены к системе SWIFT.

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Напомним, 16 января с Ирана сняли международные санкции. Это произошло после публикации доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорится, что Иран выполнил все условия соглашения, предусматривающего замораживание его ядерной программы.

Договоренности между Ираном и "шестеркой" (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай) были достигнуты летом 2015 года. В соответствии с ними, Тегеран отказывался развивать свою ядерную программы в обмен на снятие международных санкций.