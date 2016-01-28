Ситуация на Донбассе остается хрупкой, но Минским соглашениям нет альтернативы - Столтенберг

Об этом он заявил на презентации годового отчета в Брюсселе.

“По Минску - мы видели определенный прогресс и определенный регресс. Ситуация разнородная, когда вопрос доходит до имплементации Минских соглашений. Но единственным путем к мирному разрешению (ситуации) в Украине является полное выполнение Минских соглашений”, - сказал Столтенберг.

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В этой связи он назвал положительным тот факт, когда наблюдалось соблюдение режима прекращения огня на Донбассе осенью 2015 года.

“Сейчас мы снова видим больше нарушений”, - сказал Столтенберг.

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Он сообщил о вчерашней встрече с представителями ОБСЕ. Альянс подчеркнул необходимость предоставления полного доступа наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во все районы Донбасса, чтобы иметь возможность наблюдать и убедиться, что режим прекращения огня соблюдается.

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Также Столтенберг повторил призыв о важности отвода тяжелого вооружения на Донбассе.

Генсек НАТО назвал ситуацию на востоке Украины хрупкой.

“Мы поддерживаем усилия всех сторон для полного выполнения Минских соглашений, потому что это единственное основание для мирного разрешения (ситуации) в Украине”, - подчеркнул Столтенберг.