Украина свои обязательства за Минскими соглашениями выполняет – представительство Украины при ЕС

Такое заявление в своем выступлении в Европарламенте сделала исполняющий обязанности главы представительства Украины при ЕС Любовь Непоп, сообщает Радио Свобода.

«Не желая того, чтобы нас обвиняли в невыполнении положений «Минска», мы проголосовали эти изменения в Конституцию, даже несмотря на то, что и среди граждан Украины у них не было большой поддержки, - пояснила дипломат. - Но что мы получили в ответ? Огонь не прекращен, отвода тяжелых вооружений не осуществлено, никакого прогресса с другой стороны нет. Но мы не можем постоянно односторонне демонстрировать результаты, без подобных шагов со стороны представителей так называемых «ДНР-ЛНР» и России».

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Непоп добавляет, что изменения в Конституцию уже прошли голосование Верховной Рады в первом чтении, но для завершения процесса Украина ждет выполнения обязательств другой стороны.

В свою очередь, заявляет исполняющий обязанности главы представительства Украины при ЕС, Киев имеет в своем распоряжении информацию о присутствии 9,5 тысяч российских военных на территории Украины и еще 34 тысяч вооруженных сепаратистов, находящиеся на Донбассе.

Когда украинская армия придерживается режима прекращения огня, обстрелы со стороны сепаратистских территорий проводятся ежедневно, объясняет Непоп, добавляя, что, согласно отчетам наблюдательной миссии ОБСЕ, тяжелое вооружение там отведено не было, потому что оно зафиксировано в других местах дислокации.

«Более того, мы имеем достоверную информацию, что Россия ежедневно направляет на украинскую территорию новое вооружение», - объясняет дипломат.

В то же время, добавляет Непоп, очевидными доказательствами грубых нарушений сепаратистами положений Минских соглашений о прекращении огня, есть несколько атак, в результате которых были взяты несколько сел, которые находились в так называемой «серой зоне».