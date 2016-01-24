В Иране арестовали 100 человек по делу о нападении на посольство Саудовской Аравии

В Иране около 100 человек арестованы в рамках нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране, сообщает Associated Press со ссылкой на генерального прокурора страны Голяма Хоссейна Мохсени Эджеи.

По словам прокурора, некоторые из задержанных позже были отпущены на свободу. Других подробностей не сообщается.

Как отмечает агентство, власти Ирана обычно не объявляют о подобных задержаниях, передает Gazeta.ru.

Власти Саудовской Аравии объявили об исполнении смертного приговора в отношении 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к нему. Среди казненных был указан шиитский проповедник Нимр ан-Нимр.

3 января иранские протестующие напали на посольство Саудовской Аравии в Тегеране, после чего глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство разрывает дипломатические отношения с Ираном.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр негативно высказался в адрес властей Ирана после отмены санкций в рамках ядерной сделки.