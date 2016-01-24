Нью-Йорк приходит в себя после снежной бури: в городе сняли запрет на движение авто
18:28, 24 января 2016Мир
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Движение было разрешено только автомобилям экстренных служб.
REUTERS
В Нью-Йорке с 7.00 утра (14.00 по киевскому времени) отменен запрет на движение автомобилей.
Об этом в ходе брифинга сообщил губернатор одноименного штата Эндрю Куомо, сообщает Газета.ru.
Запрет на движение наземного транспорта вступил в силу 23 января. Данное решение было принято с целью обеспечения безопасности жителей штата.
Запрет действовал в юго-восточной части штата и осуществлялся «организованно, чтобы люди могли попасть домой». Движение было разрешено только автомобилям экстренных служб.
Из-за снежной бури в Нью-Йорке также было объявлено чрезвычайное положение.
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