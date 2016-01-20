Бывшему главе парламента Молдовы разбили голову, когда он проходил сквозь толпу протестующих
Лидер Либеральной партии, бывший глава парламента и и.о. президента Молдовы Михай Гимпу разбили голову в ходе протестов у здания молдавского парламента.
Об этом сообщает издание Sputnik.
В среду у здания парламента начались протесты против утверждения правительства под руководством Павла Филипа. После избрания кабмина между протестующими и полицейскими, охранявшими здание парламента, завязалась потасовка у одного из задних выходов. В результате нескольких стычек десятки протестующих сторонников платформы DA прорвались в здание высшего законодательного органа страны.
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Лидер либералов Михай Гимпу решил покинуть парламент, пройдя через толпу манифестантов. В итоге он получил несколько ощутимых ударов по голове. На видеокадрах видно, как политик держится за голову. Примар Кишинева и племянник Гимпу Дорин Киртоакэ подтвердил, что лидеру ЛП разбили голову.
Некоторые СМИ сообщают, что также голову разбили одному из лидеров платформы DA Кириллу Моцпану.
Протесты в столице продолжаются. Манифестанты скандируют — "Хотим страну обратно".