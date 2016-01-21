Великобритания пригрозила Путину "новыми мерами" из-за убийства Литвиненко

Спикер премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона сообщила, что на Даунинг-стрит доклад в деле об убийстве бывшего офицера ФСБ Литвиненко "воспринимают крайне серьезно" и считают его "очень тревожным".

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"Вывод, что убийство было санкционировано на высшем государственном уровне является крайне тревожным", - цитирует пресс-секретаря ВВС.

"Так не должно вести себя ни одно государство, тем более – постоянный член Совбеза ООН. К сожалению, этот случай лишь подтверждает то, в чем и мы, и прежние правительства убедились", - добавила представитель Кэмерона.

Она также отметила, что меры, введенные против России в 2007 году, остаются в силе, и власти Великобритании решают, какие последующие действия будут предприняты.

Как сообщалось, лондонский суд признал президента РФ Владимира Путина "вероятно" причастным к гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Литвиненко, бежавший в 2000 году в Великобританию, скончался в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Самочувствие Литвиненко стало ухудшаться после встречи с бывшими коллегами Луговым и Ковтуном и совместного чаепития в лондонском отеле Millennium.

После его смерти специалисты британского Агентства по охране здоровья утверждали, что обнаружили в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Однако он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, называя их политически мотивированными.

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Ковтун в свою очередь ранее заявил, что отказывается от дачи показаний по видеосвязи из Москвы, поскольку не имеет права этого делать в виду обязательств, наложенных на него в рамках российского следствия по уголовному делу об убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. По его словам, в рамках следствия им дана "подписка о неразглашении данных предварительного расследования".

Александр Литвиненко - подполковник госбезопасности РФ, в 1988—1999 годах — сотрудник КГБ — ФСБ. Критик российских властей и лично Путина.