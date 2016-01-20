Большинство граждан России боятся заграничных поездок - опрос

Об этом свидетельствуют данные соцопроса проведенного "Левада-центром", передает Би-би-си. 65% граждан России за последние 5 лет вообще не выезжали в дальнее зарубежье.

В основном это сельские жители, граждане старше 55 лет и с низким уровнем доходов.

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О том, что "дело не в угрозе безопасности, а в ставшем слишком дорогим зарубежном отдыхе", заявили 11% опрошенных.

Опрос проводился в декабре 2015 года среди 1600 жителей России в 137 населенных пунктах страны.

Туристический бизнес в России серьезно пострадал в прошлом году - сначала после катастрофы российского самолета над Синаем, а потом, когда турецкие ВВС сбили российский военный самолет.

Это привело к фактическому прекращению организованного туризма в Турцию и Египет. По оценке экспертов отрасли, за этот период падение продаж зарубежных туров достигло 70% по отношению к 2014 году.