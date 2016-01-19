Верховный суд США рассмотрит предложение Обамы по легализации 5 миллионов мигрантов

Об этом сообщает Газета.ру по информации Associated Press.

В ноябре 2015 года апелляционный суд Нового Орлеана отклонил иммиграционный план Обамы.

Сообщается, что апелляционный суд Пятого окружного суда оставил в силе запрет федерального судьи, блокирующий иммиграционную инициативу администрации.

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В ноябре 2014 года Обама издал распоряжение, которое позволит избежать депортации «почти 5 млн незадокументированных иммигрантов».

Речь идет о людях, «проживающих в США более пяти лет и являющихся родителями американских граждан или лиц, имеющих разрешение на постоянное проживание в стране».