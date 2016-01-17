В Сербии пройдут досрочные парламентские выборы

По его словам, правительству требуется четырехлетний мандат, чтобы завершить необходимые для вступления в Евросоюз реформы, сообщает Deutsche Welle.

"Мое решение - пойти на избирательные участки. Сербия должна заявить о том, хочет ли она стать членом ЕС", - заявил политик во время выступления на заседании центрального комитета правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).

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Точную дату проведения выборов он назвать отказался. Однако, по данным сербских СМИ, избирательные участки могут открыться 24 апреля, пишет информагентство dpa. Очередные парламентские выборы должны были состояться в 2018 году.

Оппозиция Сербии слабая и вряд ли сможет победить на выборах, партии правящей коалиции, пишет информагентство AP. Однако Вучич стремится укрепить свою власть после слухов о расколе внутри СПП. В правительстве также есть представители социалистов и нескольких меньших групп. Политика бывшего националиста, а ныне центриста Вучича, направлена на евроинтеграцию, однако при этом он сохраняет тесные связи с Россией.

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Как сообщал УНИАН, 14 декабря 2015 года в Брюсселе начались переговоры об интеграции между Европейским Союзом и Сербией. В 2012 году страна получила статус страны-кандидата в члены Европейского Союза, а в 2013 году Сербия и Косово при посредничестве Евросоюза достигли соглашения по нормализации отношений.