В Пентагоне рассказали о жертвах среди мирного населения от авиадуаров США по ИГИЛ

Об этом сообщает Reuters.

Данные по жертвам и пострадавшим приводятся за период с 12 апреля по 4 июля 2015 года.

«Мы продолжаем анализировать дополнительные сообщения о гражданских потерях и представим в будущем обновленные сведения», - заявило Центральное командование ВС США.

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По состоянию на 13 января, американцы нанесли более 9,6 тысячи ударов - свыше шести тысяч в Ираке и трех тысяч в Сирии.

Reuters отмечает, что, с учетом нынешнего заявления, американские военные в третий раз оглашают информацию о числе погибших среди мирного населения при воздушных операциях, направленных на борьбу с террористической группировкой «Исламское государство».