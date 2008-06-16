Франция пересмотрит свою оборонную стратегию
17:51, 16 июня 2008Мир
870 0
Саркози представит план военным
Власти Франции планируют пересмотреть оборонную стратегию страны, сократив 54 тыс. рабочих мест и усилив разведывательную деятельность, передает Газета.ru.
Согласно плану, французские войска будут меньше по численности, но более экипированными, чтобы иметь возможность быстро выдвигаться на места боевых действий в различные страны – от Афганистана до Африки.
Как ожидается, этот план президент Франции Никола САРКОЗИ представит военному руководству страны во вторник.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter