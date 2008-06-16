Франция пересмотрит свою оборонную стратегию

Власти Франции планируют пересмотреть оборонную стратегию страны, сократив 54 тыс. рабочих мест и усилив разведывательную деятельность, передает Газета.ru.

Согласно плану, французские войска будут меньше по численности, но более экипированными, чтобы иметь возможность быстро выдвигаться на места боевых действий в различные страны – от Афганистана до Африки.

Как ожидается, этот план президент Франции Никола САРКОЗИ представит военному руководству страны во вторник.