Лейбористская партия Грузии отказалась от депутатских мандатов

Лейбористская партия Грузии не собирается участвовать в работе нового парламента, который считает нелегитимным, заявил лидер партии Шалва НАТЕЛАШВИЛИ на пресс-конференции в понедельник, передает Газета.ru.

«Лейбористская партия аннулирует партийный список и оставляет парламент», - заявил Ш.НАТЕЛАШВИЛИ.

Он представил собравшимся заявление на имя председателя парламента Грузии, в котором изложены причины отказа Лейбористской партии от депутатских мандатов. В заявлении говорится, что лейбористы не признают легитимность нового грузинского парламента, который они называют «штабом» правящей партии «Единое национальное движение», получившей в нем большинство. По мнению лейбористов, выборы были сфальсифицированы, а представители правящей партии «незаконно заняли здание» парламента «в результате государственного переворота».

Ранее от своих мандатов отказались депутаты от Объединенной оппозиции Грузии (ООГ).