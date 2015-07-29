По факту стрельбы в Мукачево открыто семь уголовных производств - СБУ

Об этом советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил в эфире "5 канала".

"Сейчас открыто 7 уголовных производств. Когда это все начиналось, выступил глава СБУ Василий Грицак и гарантировал, что следствие будет проводиться открыто и честно. Мы гарантировали безопасность четырех человек, которых мы задержали, которые находятся в Киеве, здесь проводится уголовное следствие в рамках закона ", - заявил Тандит.

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Справка УНИАН. В Мукачево 11 июля произошла перестрелка между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаил Ланьо. По версии представителей ПС, Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку ПС начал мешать потокам контрабанды.

В результате инцидента в Мукачево пострадали 14 человек, погибли, по меньшей мере, двое. 20 июля в больнице скончался мужчина, который был ранен во время стрельбы.

Президент Петр Порошенко 13 июля заявил, что конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды.

По данным правоохранителей, в конфликте 11 июля приняли участие ряд членов движения Правый сектор, 12 из них в настоящее время установлены, 4 задержаны.

Ранее было открыто три уголовных производства: создание преступной организации, террористический акт и превышение власти и служебных полномочий (относительно действий правоохранителей). Все они объединены в одно.

Несколько бойцов ПС после стрельбы скрываются в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.