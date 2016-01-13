Обама: помощь Украине в защите демократии является частью поддержки американской безопасности, а не частью доброжелательности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Обама сказал во время последнего своего выступления с речью "О состоянии страны" (State of the Union) перед обеими палатами Конгресса США с участием дипломатического корпуса, правительства и представителей судебной ветви власти.

Президент США подчеркнул, что американское лидерство в 21-м веке не является выбором между игнорированием остального мира, кроме борьбы с терроризмом, или восстановлением любого общества или страны, которая терпит неудачу.

"Лидерство означает разумное использование военной силы и сплочения мира вокруг дел, которые являются правильными", - заявил Обама.

В связи с этим он пояснил, что речь идет о том, когда международная поддержка США являются частью американской национальной безопасности, а не частью благотворительности.

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"Когда мы возглавляем около 200 стран относительно принятия наиболее амбициозного соглашения в истории по борьбе с климатическими изменениями - да, это помогает уязвимым странам, но это также защищает наших детей. Когда мы помогаем Украине защитить демократию или Колумбии решить многолетнюю войну - это укрепляет международный порядок, на который мы полагаемся. Когда мы помогаем Африканским странам накормить их людей и присматриваем за больными, это правильная вещь, которую мы делаем, и это делает невозможным прибытия к нашим берегам новой пандемии", - подчеркнул Обама.

Как сообщал УНИАН, по словам Обамы, Украина и Сирия уходят из орбиты влияния России, а США помогают Украине защитить демократию.