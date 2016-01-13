Обама: мир решает важные вопросы не с Китаем или Россией, а с США
05:53, 13 января 2016Мир
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Президент США Барак Обама заявил, что мир решает сложные международные проблемы с США, а не с Китаем или Россией.
REUTERS
Об этом он заявил в ходе ежегодного обращения к конгрессу, отстаивая мнение о том, что разговоры об упадке США являются "преувеличенными", передают РИА Новости.
"Опросы показывают, что наша репутация лучше, чем когда я был избран на эту должность, и когда речь идет о любом важном международном вопросе, люди всего мира смотрят в поисках лидера не на Пекин или Москву — они звонят нам", — заявил Обама.
Ранее УНИАН сообщал, что по словам Барака Обамы, Украина и Сирия уходят из орбиты влияния России, а США помогают Украине защитить демократию.
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