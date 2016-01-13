Онлайн-трансляция последнего обращения Барака Обамы на посту президента США (событие завершено)
04:39, 13 января 2016Мир
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В среду, 13 января, рано утром по киевскому времени президент США Барак Обама выступит с последним обращением к нации на посту президента.
REUTERS
Традиция объявлять президентскую речь возникла еще в конце XVIII века, когда Джордж Вашингтон обратился к Конгрессу во время совместной сессии 8 января 1790 года.
В американском дипломатическом ведомстве напомнили, что президенты США с 1951 года не могут переизбираться на третий срок.
По мнению американских дипломатов, история продемонстрировала, что ограничение сроков укрепляет демократические институты в долгосрочной перспективе и помогает обеспечить мирную передачу политической власти.
В конце 2016 года истекает второй срок президентства Обамы. Впервые президентом был избран в 2008 году.
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