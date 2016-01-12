Из-за теракта в Стамбуле погибли 8 граждан Германии - Штайнмайер

Из-за теракта в центре Стамбула погибли восемь граждан Германии. Об этом сообщил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, ссылаясь на информацию, предоставленную турецким коллегой, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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Также отмечается, что еще 9 немцев находятся в тяжелом состоянии. В то же время, по словам министра, МИД Германии еще не получило информации о погибших и раненых гражданах от дипломатов на местах.

Ранее в СМИ появлялась информация о 9 погибших немцах.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв в центре Стамбула совершил сирийский террорист-смертник. В результате взрыва погибли 11 человек, ранены 15. Кроме того, турецкие власти установили запрет на публикацию в СМИ любой информации о взрыве в Стамбуле.