Теракт в центре Стамбула: террорист-смертник оказался боевиком "Исламского государства"

Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Он уточнил, что все десять погибших в результате взрыва в Стамбуле являются иностранцами, среди них есть граждане Германии. Среди 15 человек, получивших ранения, также много немцев.

По словам Давутоглу, он уже выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв в центре Стамбула осуществил сирийский террорист-смертник.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, ранены 15.

Также следствие в Турции установило, что сирийский террорист-смертник, который осуществил террористическую атаку в центре Стамбула на площади Султанахмет, был 1988 года рождения.

Кроме того, турецкие власти установили запрет на публикацию в СМИ какой-либо информации о взрыве в Стамбуле.