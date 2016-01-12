Теракт в центре Стамбула: террорист-смертник оказался боевиком "Исламского государства"
Смертник, устроивший взрыв на площади Султанахмет в Стамбуле, был членом "Исламского государства".
Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Он уточнил, что все десять погибших в результате взрыва в Стамбуле являются иностранцами, среди них есть граждане Германии. Среди 15 человек, получивших ранения, также много немцев.
По словам Давутоглу, он уже выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель.
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Как сообщал УНИАН, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв в центре Стамбула осуществил сирийский террорист-смертник.
В результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, ранены 15.
Также следствие в Турции установило, что сирийский террорист-смертник, который осуществил террористическую атаку в центре Стамбула на площади Султанахмет, был 1988 года рождения.
Кроме того, турецкие власти установили запрет на публикацию в СМИ какой-либо информации о взрыве в Стамбуле.