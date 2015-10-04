"Войне - нет!": в Минске протестуют против создания российской военной базы (фото)

Оппозиционные политики распространили ранее заявление о недопустимости создания в Беларуси иностранных военных баз, передает местное издание Sputnik.

Поводом для этого стали переговоры республики и РФ о возможном создании авиабазы под Бобруйском.

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К началу акции на столичной Площади Свободы собралось, по оценкам правозащитников, более ста человек. Многие из них принесли с собой бело-красно-белые флаги, а также символику кампании "Европейская Беларусь" и партии ОГП. Кроме этого, некоторые из собравшихся держат в руках антивоенные плакаты.

Начался митинг мирно, сотрудники милиции не вмешиваются в его ход.

Люди скандируют "Нет чужим военным базам", "Жыве Беларусь" и "Войне - нет!"